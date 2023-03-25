Мурашко заявил, что искусственный интеллект не заменит врачей в медицине

Технология искусственного интеллекта не сможет заменить настоящего врача, он должен лишь сократить нагрузку на медиков. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы хотим упростить работу, сократить нагрузку, это да. Но заменить участкового врача, мы такой задачи себе сегодня не ставим", — отметил он.

По словам Мурашко, искусственный интеллект нужен в медицине для повышения эффективности диагностики. В отличие от врачей, такие технологии не утомляются, поэтому они способны делать больше исследований. Они также дают возможность сокращать время для выявления диагноза.

Мурашко добавил, что на данный момент в РФ зарегистрировано 21 медицинское изделие — программное обеспечение.