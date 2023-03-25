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25 марта, 12:09

Учёные придумали, как по глазам определить болезнь Альцгеймера

Американские учёные придумали, как диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам, сообщает Fox News.

По данным издания, работники медцентра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе обнаружили, что человеческий глаз может показывать ранние признаки болезни Альцгеймера задолго до того, как симптомы станут явными. В ходе эксперимента исследователи проанализировали глаза и ткань мозга 86 умерших, у которых были диагностированы когнитивные нарушения.

Оказалось, что в сетчатке пациентов с болезнью Альцгеймера присутствовало избыточное количество бета-амилоида 42 — белка, который формирует амилоидные бляшки, именно они накапливаются в мозгу людей, страдающих вышеупомянутым недугом. Кроме того, сетчатка содержала клетки, называемые микроглией, которые также появляются у людей при прогрессировании данного заболевания.

"Полученные результаты могут привести к разработке методов визуализации, которые позволят медикам диагностировать болезнь Альцгеймера раньше и точнее, а также отслеживать её прогрессирование", — заключают исследователи.

Учёные посоветовали поменьше рефлексировать, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Учёные посоветовали поменьше рефлексировать, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Ранее Лайф сообщал, что группа китайских учёных из Университета Сиху в ходе исследований сумела выявить ген, который приводит к потере памяти при болезни Альцгеймера. Открытие специалистов может стать серьёзным прорывом при изучении данного заболевания.


Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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