The Mirror: Британец поехал лечить зуб в Киев из-за цен на услуги стоматолога на родине
Житель Великобритании Ричард Хоу из-за роста стоимости медуслуг в родной стране поехал за медицинской помощью в Киев. Об этом пишет газета The Mirror. Мужчина поделился, что с него потребовали около тысячи фунтов стерлингов (примерно 100 тысяч рублей) за лечение зуба в британской клинике.
Как рассказал 58-летний житель Кембриджшира, он испытывал острую боль, но ему сказали, что шансов записаться к врачу по страховке нет.
"Я получил лечение на Украине сразу. Это показывает, какой беспорядок сейчас царит в области стоматологической помощи по страховке", — рассказал Хоу.
Британец возмутился тем, что его страна приглашает украинских беженцев, но у них даже нет возможности получить там квалифицированную медицинскую помощь.
Поездка на Украину для лечения зуба обошлась Хоу примерно в 400 фунтов. Сюда включены деньги на дорогу и оплату медицинских услуг.
Ранее Лайф писал о том, что мечты беженцев с Украины о том, что им удастся остаться в Великобритании благодаря программе "Дома для Украины", разбились о бюрократическую волокиту и непонятные правила.
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