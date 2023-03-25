The Mirror: Британец поехал лечить зуб в Киев из-за цен на услуги стоматолога на родине

Житель Великобритании Ричард Хоу из-за роста стоимости медуслуг в родной стране поехал за медицинской помощью в Киев. Об этом пишет газета The Mirror. Мужчина поделился, что с него потребовали около тысячи фунтов стерлингов (примерно 100 тысяч рублей) за лечение зуба в британской клинике.

Как рассказал 58-летний житель Кембриджшира, он испытывал острую боль, но ему сказали, что шансов записаться к врачу по страховке нет.

"Я получил лечение на Украине сразу. Это показывает, какой беспорядок сейчас царит в области стоматологической помощи по страховке", — рассказал Хоу.

Британец возмутился тем, что его страна приглашает украинских беженцев, но у них даже нет возможности получить там квалифицированную медицинскую помощь.

Поездка на Украину для лечения зуба обошлась Хоу примерно в 400 фунтов. Сюда включены деньги на дорогу и оплату медицинских услуг.