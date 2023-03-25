Эрдоган заявил, что понимает принципиальный настрой России по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о понимании принципиального настроя РФ по зерновой сделке. Об этом сообщили в Кремле. Там также отметили, что лидер республики позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договорённостей, которые связаны с вывозом украинского зерна из черноморских портов и разблокированием экспорта продовольствия и удобрений РФ.

"Высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договорённостей — по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", — отметили в Кремле.

Кроме того, стороны заявили об удовлетворении положительной динамикой торгово-экономических связей. Также Путин и Эрдоган обратили внимание на успешную реализацию совместных стратегических проектов в области энергетики, в частности, поставки газа и строительства в Турции атомной электростанции "Аккую".

Эрдоган ещё раз поблагодарил российского коллегу за оказанную поддержку после мощного землетрясения, включая развёртывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Лидеры планируют проработать возможности налаживания поставок из РФ стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры.

В ходе беседы была также подчёркнута важность продолжения нормализации отношений между Турцией и Сирией. Эрдоган особо отметил конструктивную посредническую роль РФ в этом вопросе. Кроме того, Путин поздравил турецкого коллегу со священным для мусульман месяцем Рамадан.