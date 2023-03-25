"Подводная война": США из-за страха перед шпионажем срывают сделки с китайскими компаниями

По информации издания, американские власти стали пресекать попытки пропустить на рынок компании из КНР, которые занимаются прокладкой оптоволоконных кабелей. Так, за последние годы было сорвано как минимум шесть подобных сделок. К примеру, китайская HMN Tech, которая принадлежит Huawei, три года добивалась заключения контракта о прокладке оптоволоконного кабеля, однако исполнителем заказа в итоге стала американская SubCom LLC. Главное опасение Вашингтона заключается в том, что разведка Китая может легко подключиться к кабелям и получить доступ к интернет-трафику. Как заявил научный сотрудник Cyber Statecraft Initiative Джастин Шерман, подводные кабели служат "золотой жилой для наблюдения" для международных спецслужб.