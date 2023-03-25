В Британии признали упадок ВС страны и обратились с неожиданной просьбой к РФ

Бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что состояние ВС страны из-за сокращения финансирования настолько ухудшилось, что в случае атаки страна попросту не сможет защитить себя. Как пишет Daily Mail, генерал в отставке призвал предупредить Соединённое Королевство за пять или десять лет до "внезапной атаки", чтобы страна могла справиться с ней. При этом, как отметил генерал, во время холодной войны королевская армия была готова к бою в течение нескольких часов в абсолютно любое время.