В Британии признали упадок ВС страны и обратились с неожиданной просьбой к РФ
Британский генерал Бэрронс: Лондону нужно десять лет, чтобы подготовиться к отражению нападения
Бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что состояние ВС страны из-за сокращения финансирования настолько ухудшилось, что в случае атаки страна попросту не сможет защитить себя. Как пишет Daily Mail, генерал в отставке призвал предупредить Соединённое Королевство за пять или десять лет до "внезапной атаки", чтобы страна могла справиться с ней. При этом, как отметил генерал, во время холодной войны королевская армия была готова к бою в течение нескольких часов в абсолютно любое время.
"Теперь же необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это глубоко разочаровывает", — констатировал он.
А ранее британский генерал-майор Чарльз Коллинз раскрыл унизительную правду о королевских ВС. Так, если бы Британия в одиночку сражалась в конфликте, подобном украинскому, то у неё давно бы закончились боеприпасы и оборудование, убеждён военный.
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