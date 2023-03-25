Глава МИД КНР Цинь Ган заявил о важности отношений с Вашингтоном

Отношения Китая и США являются наиболее важными двусторонними отношениями в мире. Такое заявление сделал глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с представителями американских деловых кругов в Пекине.

"Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. Если китайско-американские отношения наладятся, весь мир будет в выигрыше, в противном случае весь мир пострадает", — приводит его слова пресс-служба МИД Китая.

Вместе с тем Цинь Ган выразил надежду на то, что Вашингтон откажется от менталитета игры с нулевой суммой, а также перестанет использовать недобросовестные средства для сдерживания и подавления Китая и будет работать с Пекином, чтобы подтолкнуть двусторонние отношения к преодолению нынешних трудностей и возвращению на здоровую и стабильную траекторию. Он также отметил готовность КНР к продолжению улучшения деловой среды для компаний со всего мира, в том числе и Соединённых Штатов.

При этом министр подчеркнул, что отношение Пекина к развитию здорового, стабильного и конструктивного сотрудничества с США не изменилось. По его словам, Китай всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодную деятельность стран.