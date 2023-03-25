Додон призвал оппозицию Молдавии объединяться, а не конкурировать друг с другом

Бывший лидер Молдавии отметил, что Санду уже уничтожила правые партии, а теперь её политсила начала разбираться ещё и с левым флангом. В связи с этим Додон считает, что политический "хаос" будет остановлен только после того, как оппозиционеры воссоединятся со всеми, кто действительно хочет бороться с нынешней властью, независимо от того, из какой они партии.