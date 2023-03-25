Додон призвал оппозицию Молдавии объединяться, а не конкурировать друг с другом
Оппозиция Молдавии должна единым фронтом выступить против действующего руководства республики во главе с Майей Санду, а не конкурировать друг с другом, "подыгрывая" властям. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон.
"Оппозиционные партии должны были общаться, проявить свой характер, создать единый фронт борьбы, а не конкурировать друг с другом и бить в спину, тайно подыгрывая власти", — написал Додон в телеграм-канале.
Бывший лидер Молдавии отметил, что Санду уже уничтожила правые партии, а теперь её политсила начала разбираться ещё и с левым флангом. В связи с этим Додон считает, что политический "хаос" будет остановлен только после того, как оппозиционеры воссоединятся со всеми, кто действительно хочет бороться с нынешней властью, независимо от того, из какой они партии.
Ранее Лайф сообщал, что Майя Санду в очередной раз обвинила молдавские оппозиционные партии в связи с Россией. По её мнению, политсилы якобы действуют по указанию Кремля с целью дестабилизировать обстановку в стране.