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25 марта, 14:08

В США рассказали, почему Запад не конфисковывает активы России

NYT: Запад не спешит конфисковывать активы РФ, так как это может "подорвать веру в законы"

Страны Запада не торопятся конфисковывать российские активы, потому что данное решение "может подорвать веру в доллар" и "в законы". Об этом пишет The New York Times.

По некоторым данным, среди ряда западных политиков и чиновников бытует такое мнение. Так, глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что подобный акт "может подорвать веру в доллар" как в самую используемую валюту в мире. Некоторые также опасаются, что подобные шаги могут подвергнуть риску экспроприации в будущем активы США и ЕС при различных спорах. Кроме того, изъятие российских активов может стать сигналом для других стран, которые будут менее охотно хранить деньги в США и Европе.

При этом, стран ЕС достаточно активно и давно обсуждают подобную инициативу, а "помогли данной идее закрепиться" рост доходов РФ от экспорта энергоносителей и недавний ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина.

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Артур Белкин
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