В США рассказали, почему Запад не конфисковывает активы России

Страны Запада не торопятся конфисковывать российские активы, потому что данное решение "может подорвать веру в доллар" и "в законы". Об этом пишет The New York Times.

По некоторым данным, среди ряда западных политиков и чиновников бытует такое мнение. Так, глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что подобный акт "может подорвать веру в доллар" как в самую используемую валюту в мире. Некоторые также опасаются, что подобные шаги могут подвергнуть риску экспроприации в будущем активы США и ЕС при различных спорах. Кроме того, изъятие российских активов может стать сигналом для других стран, которые будут менее охотно хранить деньги в США и Европе.