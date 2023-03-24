Украина призвала ПАСЕ арестовать имущество Россотрудничества
Министр культуры Украины Ткаченко попросил ПАСЕ арестовать имущество Россотрудничества
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) арестовать имущество Россотрудничества. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
"Александр Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей культурный геноцид украинцев", — говорится в сообщении.
В украинском Минкульте добавили, что ждут не только ввода санкций против России, но и ареста активов РФ, в том числе имущества Россотрудничества. Также Киев рассчитывает на помощь в возвращении "украденных россиянами культурных ценностей".
Ранее Ткаченко сообщил, что представители УПЦ начали вывозить из Киево-Печерской лавры столы и бойлеры. Напомним, в середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания обители.
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