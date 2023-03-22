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Опубликовано 22 марта 2023, 10:33

Украинский министр поделился планами на "полезных русских"

Министр культуры Украины Ткаченко признался, что не верит в "хороших русских"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал не верить даже "хорошим русским", а по возможности использовать на благо Киева тех россиян, кто осуждает решения Кремля. Интервью с политиком публикует "РБК-Украина".

"Я бы скорее говорил о "полезных русских", действительно осуждающих Путина, которые борются совместно с украинцами. А в "хороших русских" я не верю. Когда наши западные партнёры рассказывают, мол, давайте профинансируем оппозиционные российские СМИ, то я говорю: извините, но вы финансируете граждан РФ", — сказал Ткаченко.

Министр призывает сосредоточиться на том, чтобы "правильных" россиян "использовать с точки зрения борьбы против российского агрессора". Украинский министр уверен, что даже оппозиционеры в РФ могут нанести вред Киеву, поэтому не нужно никого оправдывать и обелять в стане противника.

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Getty Images / John Coletti

Татьяна Миссуми
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