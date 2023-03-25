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25 марта, 14:15

В правящей партии Молдавии высказались за празднование годовщины объединения с Румынией

Депутат Молдавии Фрунзе предложил отмечать годовщину объединения с Румынией

Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Петр Фрунзе высказался за организацию праздничных мероприятий в честь годовщины объединения республики с Румынией в 1918 году.

"Рекомендую мэрам, областным советам, учебным заведениям продвигать историческую правду путём организации культурно-художественных мероприятий, которые придают значение акту союза Бессарабии с Румынией от 27 марта 1918 года", — отметил парламентарий в беседе с журналистами.

Напомним, в начале января 1918 года румынские войска начали наступление на северные и южные районы Молдавии. Созданный в Кишинёве Совет края тогда проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория нынешней Молдавии не входит в состав Румынии. При этом в обеих странах есть сторонники так называемой идеи унионизма, то есть объединения двух государств путём ликвидации Молдавии как отдельного государства. Однако местные аналитики считают, что сближение Кишинёва с Бухарестом создаёт напряжение в отношениях с Россией.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление, согласно которому государственный язык республики должен быть переименован из молдавского в румынский.

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Наталья Исакова
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