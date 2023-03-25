В правящей партии Молдавии высказались за празднование годовщины объединения с Румынией

Напомним, в начале января 1918 года румынские войска начали наступление на северные и южные районы Молдавии. Созданный в Кишинёве Совет края тогда проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория нынешней Молдавии не входит в состав Румынии. При этом в обеих странах есть сторонники так называемой идеи унионизма, то есть объединения двух государств путём ликвидации Молдавии как отдельного государства. Однако местные аналитики считают, что сближение Кишинёва с Бухарестом создаёт напряжение в отношениях с Россией.