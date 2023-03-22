Санду одобрила переименование госязыка из молдавского в румынский
Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление Парламента, согласно которому государственный язык должен быть переименован из молдавского в румынский. Об этом говорится в её публикации на странице в "Фейсбуке"*.
"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю", — заявила Санду.
В декабре прошлого года Парламент Молдавии начал активно изучать вопрос о замене в конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык", но инициативу оценили не все. Так, оппозиция заблокировала трибуну Парламента, протестуя против переименования госязыка, а политик Пержу заявил о ликвидации Молдавии после переименования языка в румынский.
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