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25 марта, 14:13

Москвичей предупредили о тумане в ночь на воскресенье

В Москве ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается вечером 25 марта и в ночь на 26 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Туман. Период предупреждения с 21:00 25 марта до 03:00 26 марта. Местами туман", — говорится в сообщении.

Москвичам пообещали полное исчезновение снега раньше климатической нормы

Москвичам пообещали полное исчезновение снега раньше климатической нормы

Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшие двое суток жителей Москвы ожидает облачная погода и дожди, которые принесут с собой циклоны.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Артур Белкин
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