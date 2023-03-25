Москвичей предупредили о тумане в ночь на воскресенье
В Москве ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана
В Москве ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается вечером 25 марта и в ночь на 26 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
"Туман. Период предупреждения с 21:00 25 марта до 03:00 26 марта. Местами туман", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшие двое суток жителей Москвы ожидает облачная погода и дожди, которые принесут с собой циклоны.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов