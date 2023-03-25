Москвичей предупредили о тумане в ночь на воскресенье

В Москве ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается вечером 25 марта и в ночь на 26 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Туман. Период предупреждения с 21:00 25 марта до 03:00 26 марта. Местами туман", — говорится в сообщении.