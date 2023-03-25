В Узбекистане арестовали директора Агентства по вопросам внешней трудовой миграции
В Узбекистане арестован директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Афзал Ирматов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Руководитель агентства Ирматов А. был привлечён к ответственности и арестован правоохранительными органами по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан", — сказано в сообщении.
В чём конкретно обвиняют задержанного, на данный момент не уточняется. Известно, что он руководил Агентством по вопросам внешней трудовой миграции с ноября 2022 года.
Ранее Лайф писал о том, что Басманный суд Москвы арестовал задержанных за взятку замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева.
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