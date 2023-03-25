Политолог рассказал о незримом конфликте между Польшей и Германией
Политолог Коньков: Польша активно бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС
Польша достаточно активно бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС, так как Берлин последнее десятилетие был лидером объединения, а для этого Варшава использует самые разные поводы. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" выразил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков.
"Польша издавна ведёт подковёрные интриги и находится в состоянии незримого конфликта с Германией. Сегодня, после того как об Германию вытирают ноги все кому не лень и когда Германия своими руками разрывает все свои связи, которые способствовали её национальным интересам, в первую очередь с Россией, Польша ведёт себя абсолютно по-шакальи и пытается урвать свои куски. Потому что у неё исторический зуб не только на нашу страну, но и на Германию", — отметил политолог.
По словам эксперта, Польша активно ищет новые предлоги, чтобы раскритиковать ФРГ и правительство страны, напоминая даже о репарациях за Вторую мировую войну. Одним из наиболее горячих поводов для разных высказываний в адрес немецких властей является поддержка Украины.
"Совершенно очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС, потому что Германия на протяжении всех последних десятилетий была очевидным лидером Европейского союза", — подытожил специалист.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в проблемах, с которыми столкнулась Украина, и призвал её сильнее помогать Незалежной.
ТАСС / DPA / Picture-alliance / Patrick Pleul