Политолог рассказал о незримом конфликте между Польшей и Германией

"Польша издавна ведёт подковёрные интриги и находится в состоянии незримого конфликта с Германией. Сегодня, после того как об Германию вытирают ноги все кому не лень и когда Германия своими руками разрывает все свои связи, которые способствовали её национальным интересам, в первую очередь с Россией, Польша ведёт себя абсолютно по-шакальи и пытается урвать свои куски. Потому что у неё исторический зуб не только на нашу страну, но и на Германию", — отметил политолог.