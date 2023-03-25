Татьяна Тарасова отреагировала на слова японской фигуристки о россиянах

Японцы очень ответственные люди, с ними приятно работать. Об этом заявила в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя слова чемпионки мира Каори Сакамото о российских фигуристках.

Ранее японская фигуристка в беседе с изданием Sports.ru заявила, что возвращение российских спортсменок придаст ей мотивации. Сакамото ждёт этого момента с нетерпением. По словам фигуристки, ей придётся выкладываться на полный максимум, чтобы соревноваться с россиянками на одном уровне.

"Есть ещё нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы. Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человеческие люди", — сказала Тарасова.