Татьяна Тарасова отреагировала на слова японской фигуристки о россиянах
Тарасова — о словах Каори Сакамото про российских фигуристок: Есть ещё нормальные люди
Японцы очень ответственные люди, с ними приятно работать. Об этом заявила в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя слова чемпионки мира Каори Сакамото о российских фигуристках.
Ранее японская фигуристка в беседе с изданием Sports.ru заявила, что возвращение российских спортсменок придаст ей мотивации. Сакамото ждёт этого момента с нетерпением. По словам фигуристки, ей придётся выкладываться на полный максимум, чтобы соревноваться с россиянками на одном уровне.
"Есть ещё нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы. Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человеческие люди", — сказала Тарасова.
Недавно Тарасова выступила за участие Дэвис и Смолкина на ледовом шоу в США. Дуэт должен показать свой номер на шоу Ice on Fire ("Лёд в огне"), которое состоится 10 июня в Лисбурге (штат Вирджиния).
ТАСС / Сергей Савостьянов