Нагорных рассказал, зачем встречался с Геркусом

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что обсудил с бывшим гендиректором клуба Ильёй Геркусом ситуацию в российском клубном футболе. Так он ответил на вопрос о возможной смене гендиректора у красно-зелёных.

"Давно знаю Илью Леонидовича, поговорили о ситуации в российском клубном футболе. Он работал в "Локомотиве", как вы помните, генеральным директором. Такие встречи могут происходить", — отметил Нагорных в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он подчеркнул, что на данный момент гендиректором "Локомотива" по-прежнему является Владимир Леонченко.