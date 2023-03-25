Нагорных рассказал, зачем встречался с Геркусом
Нагорных заявил, что обсуждал с Геркусом ситуацию в российском клубном футболе
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что обсудил с бывшим гендиректором клуба Ильёй Геркусом ситуацию в российском клубном футболе. Так он ответил на вопрос о возможной смене гендиректора у красно-зелёных.
"Давно знаю Илью Леонидовича, поговорили о ситуации в российском клубном футболе. Он работал в "Локомотиве", как вы помните, генеральным директором. Такие встречи могут происходить", — отметил Нагорных в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Он подчеркнул, что на данный момент гендиректором "Локомотива" по-прежнему является Владимир Леонченко.
Ранее Нагорных опроверг информацию об уходе из "Локомотива" гендиректора Леонченко. Он занимает этот пост с конца декабря 2020 года.
ТАСС / Саша Савельева