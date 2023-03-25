"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 14:56

Нагорных рассказал, зачем встречался с Геркусом

Нагорных заявил, что обсуждал с Геркусом ситуацию в российском клубном футболе

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что обсудил с бывшим гендиректором клуба Ильёй Геркусом ситуацию в российском клубном футболе. Так он ответил на вопрос о возможной смене гендиректора у красно-зелёных.

"Давно знаю Илью Леонидовича, поговорили о ситуации в российском клубном футболе. Он работал в "Локомотиве", как вы помните, генеральным директором. Такие встречи могут происходить", — отметил Нагорных в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он подчеркнул, что на данный момент гендиректором "Локомотива" по-прежнему является Владимир Леонченко.

Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным: Такой же "низкосракий", берёт мяч и тащит

Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным: Такой же "низкосракий", берёт мяч и тащит

Ранее Нагорных опроверг информацию об уходе из "Локомотива" гендиректора Леонченко. Он занимает этот пост с конца декабря 2020 года.

Обложка ©

ТАСС / Саша Савельева

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • Илья Геркус
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров