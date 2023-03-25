Юрист объяснил, когда могут привлечь к ответственности за пиратский контент

В России за распространение пиратского цифрового контента грозит административная или уголовная ответственность, однако просмотр нелицензионки никак не наказывается, рассказал телеканалу "360" юрист коллегии адвокатов Краснодарского края Александр Бердников.

По словам специалиста, уголовную ответственность распространителю нелицензионки придётся понести, если против него подаст заявление правообладатель контента. Также должен быть установлен размер причинённого ущерба. А вот с административкой дела обстоят гораздо проще. Протокол, как пояснил юрист, могут завести после сообщения в соответствующие органы от потребителя. При этом если пиратский контент используется для личного просмотра, то никакого наказания не последует.

"Пришли в магазин покупать какую-то вещь — торт заказать со "Смешариками". Сказали: "Я полагаю, что здесь "Смешарики" продаются неподлинные". Пришли сотрудники полиции, посмотрели. Спросили, есть ли у магазина разрешение на продажу "Смешариков". Если нет, это административная ответственность", — резюмировал эксперт.