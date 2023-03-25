Россиянка Демурчян выиграла чемпионат мира по боксу в весе до 70 кг

Российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийку Кей Скотт в заключительном поединке чемпионата мира по боксу в весе до 70 килограммов. Встреча состоялась сегодня в Нью-Дели.

Демурчян удостоилась первой золотой медали на чемпионате мира для сборной РФ. Сейчас ей 18 лет. В октябре 2022 года девушка стала чемпионкой России.