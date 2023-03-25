Россиянка Демурчян выиграла чемпионат мира по боксу в весе до 70 кг
Российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийку Кей Скотт в заключительном поединке чемпионата мира по боксу в весе до 70 килограммов. Встреча состоялась сегодня в Нью-Дели.
Демурчян удостоилась первой золотой медали на чемпионате мира для сборной РФ. Сейчас ей 18 лет. В октябре 2022 года девушка стала чемпионкой России.
"Не вёл здоровый образ жизни": Александра Емельяненко обвинили в падении престижа тяжёлого веса в ММА
Ранее Лайф писал, что сборная России по боксу вышла с национальным флагом на церемонии открытия чемпионата мира. Турнир продлится до 26 марта.