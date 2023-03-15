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15 марта, 14:31

Сборная России по боксу вышла с национальным флагом на церемонии открытия чемпионата мира

Женская сборная России по боксу вышла под национальным флагом РФ во время церемонии открытия чемпионата мира по боксу, который стартует в Нью-Дели. Кадры в своём телеграм-канале опубликовала Федерация бокса России.

Сборная России по боксу вышла с национальным флагом на церемонии открытия ЧМ в Нью-Дели. Видео © Telegram / Федерация бокса России

На кадрах видно, что россиянка Диана Пятак появляется на церемонии с российским триколором, после чего занимает место среди представительниц остальных стран. Добавим, что турнир продлится до 26 марта.

IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов

IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов

Ранее Лайф сообщал, что США, Канада и Норвегия приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат мира по боксу из-за того, что IBA допустила на него спортсменов из России и Белоруссии.

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Telegram / Федерация бокса России

Артур Белкин
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