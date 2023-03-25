Правительство РФ утвердило в новых регионах особенности медико-социальной экспертизы

В новых регионах РФ утвердили особенности проведения медико-социальной экспертизы до 2026 года. Соответствующее постановление Правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Согласно постановлению, нужные сведения для исследования предоставляются медорганизациями в учреждения медико-социальной экспертизы на бумаге до 1 января 2026 года. До технической готовности организаций передавать документы необходимо в электронном виде.

"При отсутствии в поступившем из медицинской организации направлении на медико-социальную экспертизу достаточных данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами и позволяющих установить структуру и степень ограничений жизнедеятельности, реабилитационный потенциал, составляется программа дополнительного обследования", — указано в документе.

Кроме того, при отсутствии возможности дополнительного обследования в медорганизациях, решение о признании гражданина инвалидом или отказ в этом, принимается на основании имеющихся данных.