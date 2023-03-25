ЦСКА проиграл 2Drots в товарищеском матче со счётом 1:2

Футболисты ЦСКА проиграли в товарищеском матче команде Медиалиги 2Drots со счётом 1:2. Встреча состоялась на столичной "ВЭБ-арене".

Гости вырвались вперёд уже на десятой минуте, гол в ворота ЦСКА забил Владислав Ослоновский. А на 64-й минуте отличился Станислав Манаев. На 76-й минуте гол от ЦСКА забил Фёдор Чалов.

В составе красно-синих также был обладатель Кубка УЕФА 2005 года бразилец Даниэль Карвальо. Он вышел на поле на 77-й минуте матча. Перед игрой ему вручили памятную футболку с седьмым номером.