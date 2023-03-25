В Челябинске мальчик чуть не сорвался с четвёртого этажа, пытаясь достать игрушку с карниза

В Челябинске спасатели сняли с карниза балкона квартиры на четвёртом этаже мальчика, который полез за игрушкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, опубликовав видео с работой сотрудников. В ведомстве уточнили, что ребёнка на карнизе заметили местные жители. Дома он находился один.