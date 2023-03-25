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25 марта, 16:26

В Челябинске мальчик чуть не сорвался с четвёртого этажа, пытаясь достать игрушку с карниза

В Челябинске спасатели сняли с карниза балкона ребёнка, который полез за игрушкой

В Челябинске спасатели сняли с карниза балкона квартиры на четвёртом этаже мальчика, который полез за игрушкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, опубликовав видео с работой сотрудников. В ведомстве уточнили, что ребёнка на карнизе заметили местные жители. Дома он находился один.

В Челябинске спасатели сняли с карниза балкона ребёнка, который полез за игрушкой. Видео © Telegram / МЧС России

"Мальчика 2015 года рождения эвакуировали сотрудники пожарно-спасательной части при помощи автолестницы. После осмотра медиками ребёнок передан полиции", — отметили в ведомстве.

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Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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