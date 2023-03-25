"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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25 марта, 17:55

Путин заявил, что США пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара

США стреляют себе в ногу, ограничивая использование доллара из сиюминутных соображений. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

"Они сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать ещё, в ногу стреляют", — отметил он.

Путин заявил, что Запад поставляет Украине "приличное количество" вооружения

Путин заявил, что Запад поставляет Украине "приличное количество" вооружения

Ранее Путин заявил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики, а вот западным государствам придётся это сделать. Эти страны намерены поставить на Украину боеприпасы в заявленном количестве.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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