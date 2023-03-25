Путин заявил, что США пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара

США стреляют себе в ногу, ограничивая использование доллара из сиюминутных соображений. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

"Они сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать ещё, в ногу стреляют", — отметил он.