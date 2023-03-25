Путин указал на различие пенсионной реформы в РФ и во Франции
Путин заявил, что протесты во Франции из-за пенсионной реформы — внутреннее дело страны
Пенсионная реформа во Франции, которая спровоцировала волну протестов в стране, отличается от российской тем, что не сохраняет льготные режимы и не имеет переходного периода. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.
"Как я вижу, в чём заключается разница между тем, что во Франции и у нас. Во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы, одинаковый возраст выхода на пенсию. Во-вторых, у нас длительный переходный период в десять лет, а это существенным образом снижает нагрузку на граждан", — отметил российский лидер.
При этом самое главное различие заключается в том, что Россия сохранила льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, указал Путин, такого нет. Однако он добавил, что протесты в республике — внутреннее дело этой страны.
Ранее Путин рассказал о квартире в Кремле, где пил чай с Си Цзиньпином. Президент добавил, что лидер КНР — интересный собеседник, он глубоко погружён в темы, которые поднимались в ходе переговоров.