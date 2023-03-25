Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС во второй раз

"Я принял решение вновь посетить ЗАЭС, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября (с прошлого визита Гросси на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. — Прим. Лайфа), и поговорить с теми, кто работает на станции в этой беспрецедентной и очень тяжёлой обстановке", — приводятся в сообщении слова главы агентства.