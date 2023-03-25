Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС во второй раз
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) во второй раз, сообщает пресс-служба агентства.
"Я принял решение вновь посетить ЗАЭС, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября (с прошлого визита Гросси на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. — Прим. Лайфа), и поговорить с теми, кто работает на станции в этой беспрецедентной и очень тяжёлой обстановке", — приводятся в сообщении слова главы агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её.
ТАСС / Андрей Рубцов