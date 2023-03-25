Латвийский театр кукол решил отказаться от всех русскоязычных спектаклей

Со следующего сезона в латвийском театре кукол не будет спектаклей на русском языке. Об этом сообщил член правления коллектива Мартиньш Эйхе. Такая мера принята на основании соответствующего приказа министерства культуры Латвии.

"Это приказ министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем их играть", — приводит слова Эйхе портал Rus.LSM.lv.

Рижскому Русскому театру имени Михаила Чехова, по словам Эйхе, поручено "обеспечить детям репертуар на родном языке", при том, что там сейчас только три спектакля. По его словам, первой реакцией было недоумение, с другой стороны — понимание логики в том, что учреждение культуры отчасти несёт образовательные функции, а с 1 сентября по распоряжению минобразования все школы и институты должны перейти на латышский язык. В ведомстве подчеркнули, что наряду с государственными в стране есть и коммерческие организации. предлагающие культурный контент. Замгоссекретаря министерства по вопросам культурной политики Улдис Зариньш заявил, что в связи с этим дети, для которых родным языком является русский язык смогут там "наслаждаться постановками".

Педагог и руководитель Центра развития образования INSAIT Катерина Казановска считает, что "морально-этическое формирование и становление личности детской возможно на том языке, который ребёнок понимает лучше всего" и запреты на детскую литературу и спектакли на русском "способствуют в дальнейшем определённой маргинализации, меньшему, более низкому уровню культуры русскоязычного населения Латвии".

"Просто потому что если ребёнок в 4-5 лет не смог познакомиться с театром, познакомиться с искусством, познакомиться с кино и с удовольствием туда начать ходить — то к тому моменту, когда он начнёт понимать фильмы на латышском языке, когда он начнёт понимать спектакли на латышском языке, ему скорее всего это будет просто неинтересно", — сказала она.

До этого министерство культуры Латвии разместило объявление о снятии с репертуара спектакля "Крокодил Гена и Чебурашка". Та объяснили это "неприемлемым для Латвийского театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде".