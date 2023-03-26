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25 марта, 22:07

На международной олимпиаде по физике российские школьники взяли 10 медалей

<p>Российские участники международной олимпиады Romanian Master of Physics. Фото © Минпросвещения РФ</p>

Российские участники международной олимпиады Romanian Master of Physics. Фото © Минпросвещения РФ

Десять российских школьников, отправившихся на международную олимпиаду по физике Romanian Master of Physics в Бухаресте, завоевали медали. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Все десять российских школьников, участвовавших в международной олимпиаде Romanian Master of Physics, завоевали медали. В соревновании также приняли участие 63 школьника из Румынии, Молдавии, Сербии, Болгарии, Китая", — рассказали в ведомстве.

Так, семеро школьников были удостоены серебряных медалей, а трое — бронзовых. Олимпиада Romanian Master of Physics каждый год проводится в Бухаресте. В Минпросвещения анонсировали участие российских учеников в Азиатской физической олимпиаде в Монголии с 22 по 30 мая.

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