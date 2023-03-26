Пушков припомнил Байдену его насмешки о России и Китае

Насмешливые высказывания президента США Джо Байдена по поводу сближения России и Китая оказались напрасными. О подобных замечаниях политика, сделанных им ещё в 90-х годах, вспомнил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что сейчас Вашингтону "не до смеха".

"В 1999 году Байден не без рисовки рассказал о рассмешившем его разговоре с представителями России, которые пригрозили "задружиться с Китаем", если Запад продолжит экспансию НАТО на восток, к российским границам. Еле сдерживаясь, по его собственным словам, Байден ответил: "Успехов в этом, парни! Если не выйдет с Китаем, попытайтесь с Ираном", — написал Пушков в телеграм-канале.

Как отметил сенатор, у России в результате получилось выстроить отношения и с Китаем, и с Ираном, а американскому президенту сейчас, видимо, уже не смешно.

"Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов", — написал Пушков.