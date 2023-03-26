На ЧМ по боксу произошёл скандал с гимном России

Выступление россиянок на ЧМ по боксу в Нью-Дели не прошло без эксцессов. Так, во время награждения Анастасии Демурчян, одержавшей победу над Кей Скотт из Австралии в последнем поединке в весовой категории до 70 кг, поднятие флага России вместо гимна страны сопровождал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.

Именно это произведение было ранее использовано во время награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, Пекине и на ряде других международных турниров.

Впрочем, организаторы вскоре признали, что были неправы, и повторили церемонию награждения уже с гимном России. В оргкомитете извинились за произошедшее.

"Инцидент испортил настроение, потому что хотелось, чтобы церемония награждения как у всех прошла, чтобы вот таких ляпов не было. Я не знаю, как это произошло, думаю, что достали его по привычке. Это просто недоразумение. Сейчас переиграли и заново наградили спортсменку. Сориентировались — и хорошо", — заявил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Муталибов.