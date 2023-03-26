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25 марта, 23:35

Хорватия сыграла вничью с Уэльсом в отборе на чемпионат Европы 2024 года

Футбольная сборная Хорватии сыграла вничью с национальной командой Уэльса в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Матч, состоявшийся в хорватском Сплите, завершился со счётом 1:1.

Первый гол был забит нападающим сборной Хорватии Андреем Крамаричем на 28-й минуте матча. После этого гол от команды соперников на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил полузащитник Нейтан Бродхед.

Забитый Крамаричем гол был 23-м за сборную Хорватии, что вывело его на пятое место по этому показателю. Такой же результат у обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича.

Сборные Уэльса и Хорватии во второй раз встретились в рамках квалификации на чемпионат Европы. В предыдущий раз Хорватия одержала победу со счётом 2:1, а затем проиграла в гостях — 2:1. Всего команды очно провели семь матчей. За четыре отборочных цикла хорватская сборная в первый раз не сумела начать с победы.

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Ранее сборная Англии победила команду Италии в первом матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024 со счётом 2:1.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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