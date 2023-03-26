"Подорвёт веру": Запад предупредили о последствиях "финансового удара" по России

США и Европа могут создать проблемы для мировой экономики, если решат конфисковать российские активы. Об этом в своей статье для издания The New York Times написала журналистка Патрисия Коэн. Она напомнила о заявлениях чиновников США, включая главу Минфина Джанет Йеллен, и подчеркнула, что конфискация активов иностранного государства может создать опасный прецедент в мире.

По мнению Коэн, западные страны не готовы сделать подобный шаг, хотя их подталкивает к этому "горстка восточноевропейских государств и стран Балтии". По мнению последних, российские активы нужно передать Украине.

Если позволить Западу конфисковать российские счета, тогда другие государства в дальнейшем могут неохотно хранить деньги в американских банках или совершать прочие инвестиции, так как будут бояться, что их тоже заберут, пишет журналистка. Также эксперты убеждены, что подобный шаг может подвергнуть активы Америки и Европы, которые находятся в других юрисдикциях, более высокому риску экспроприации в будущем, если возникнет международный спор. В том числе существуют риски подрыва веры в систему международных соглашений и законов, считает автор статьи.

"Возникает неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания войны намного превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, как США и Европа. Штаты, Евросоюз, Великобритания и другие союзники направили миллиарды долларов на военные нужды Украины, а также танки, ракеты, боеприпасы, беспилотники и другую военную технику. А на этой неделе Международный валютный фонд утвердил самый крупный заём — 15,6 миллиарда долларов — только для того, чтобы удержать на плаву потрёпанную экономику Украины", — написала Коэн.