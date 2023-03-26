Киссинджер заявил, что вторая холодная война станет опаснее первой
Вторая холодная война обещает быть гораздо опаснее первой. Такое мнение высказал экс-госсекретарь Америки Генри Киссинджер.
"Да", — сказал он в интервью изданию Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, холодная война теперь назревает между Китаем и США. По мнению политического деятеля, эти две страны сейчас имеют сопоставимые экономические ресурсы, чего не было в период первой холодной войны. Киссинджер объяснил: ввиду того что Китай и Америка на данный момент противники, не нужно ожидать вестернизации Пекина.
Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что миру не нужна новая холодная война, а напряжённые отношения "во имя демократии" обернутся для мирового сообщества исключительно вредом.
Kremlin.ru