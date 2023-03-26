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26 марта, 03:45

Киссинджер заявил, что вторая холодная война станет опаснее первой

Вторая холодная война обещает быть гораздо опаснее первой. Такое мнение высказал экс-госсекретарь Америки Генри Киссинджер.

"Да", — сказал он в интервью изданию Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, холодная война теперь назревает между Китаем и США. По мнению политического деятеля, эти две страны сейчас имеют сопоставимые экономические ресурсы, чего не было в период первой холодной войны. Киссинджер объяснил: ввиду того что Китай и Америка на данный момент противники, не нужно ожидать вестернизации Пекина.

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил о важности отношений с Вашингтоном

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил о важности отношений с Вашингтоном

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что миру не нужна новая холодная война, а напряжённые отношения "во имя демократии" обернутся для мирового сообщества исключительно вредом.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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