Киссинджер заявил, что вторая холодная война станет опаснее первой

По его словам, холодная война теперь назревает между Китаем и США. По мнению политического деятеля, эти две страны сейчас имеют сопоставимые экономические ресурсы, чего не было в период первой холодной войны. Киссинджер объяснил: ввиду того что Китай и Америка на данный момент противники, не нужно ожидать вестернизации Пекина.