Повалили и заломили руки: Во Владивостоке жёстко задержали инспекторов ДПС
Во Владивостоке попало на видео задержание инспекторов ДПС на дороге
В Приморье на острове Русский в районе Университетского проспекта задержали инспекторов ДПС. Видео этих действий местные жители опубликовали в социальных сетях, предположив, что это была операция спецслужб.
Задержание инспекторов ДПС в Приморье. Видео © "КП-Владивосток"
Как сообщает "КП-Владивосток", сначала два автомобиля прижали машину ГИБДД с двух сторон, после чего из автомобилей выбежали неизвестные. Одного инспектора уложили на асфальт, второго положили на капот патрульной машины.
"На землю, на землю его! Руки за спину! Фиксируйте, ребят", — слышны на видео голоса группы захвата.
По какой причине были задержаны инспекторы ДПС, пока не известно.
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"КП-Владивосток"