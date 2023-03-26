Повалили и заломили руки: Во Владивостоке жёстко задержали инспекторов ДПС

В Приморье на острове Русский в районе Университетского проспекта задержали инспекторов ДПС. Видео этих действий местные жители опубликовали в социальных сетях, предположив, что это была операция спецслужб.

Задержание инспекторов ДПС в Приморье. Видео © "КП-Владивосток"

Как сообщает "КП-Владивосток", сначала два автомобиля прижали машину ГИБДД с двух сторон, после чего из автомобилей выбежали неизвестные. Одного инспектора уложили на асфальт, второго положили на капот патрульной машины.

"На землю, на землю его! Руки за спину! Фиксируйте, ребят", — слышны на видео голоса группы захвата.

По какой причине были задержаны инспекторы ДПС, пока не известно.