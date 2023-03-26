"Нужна помощь": Посол Украины обратился с требованием к британцам

Есть ещё много беженцев с Украины, нуждающихся в жилье в Великобритании. Об этом заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Он призвал британцев размещать у себя больше его соотечественников.

Как сообщает телеканал ITV, это обращение украинского посла было приурочено к годовщине запуска в Британии программы "Дома для Украины". Одновременно дипломат выразил благодарность британцам за то, что стоят с Украиной "плечом к плечу". Он добавил, что "некоторым всё ещё нужна помощь" в жилье.