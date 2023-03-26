"Потеряли здравый смысл": Обращение генерала к Путину шокировало британцев

Состояние Вооружённых сил Великобритании вызывает большие вопросы у подданных королевства, и они напомнили об этом на сайте таблоида Daily Mail. Поводом стала статья о недавней просьбе генерала в отставке сэра Ричарда Бэрронса к президенту РФ Владимиру Путину.

"А я думал, что у России только лопаты остались. То Россия слабая и растеряла своё вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться её!" — заявил John_w2020.

В свою очередь пользователь MICK53 отметил, что нечего говорить об остальных возможностях Великобритании, если страна не в силах остановить даже маленькие суда. По мнению idlapac, руководство Великобритании использует страх перед Россией, чтобы отвлечь свой народ от накопившихся за 30 лет проблем.

"Мы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Вместо него у нас теперь 150+ гендеров", — обратил внимание ArjunKumarIndia.