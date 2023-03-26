В Германии рассказали, где находится "штаб-квартира победителей санкций", и это не Запад

Введённые странами Запада санкции открыли России новые возможности для сотрудничества с Китаем, что подтверждает растущий товарооборот между Москвой и Пекином. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"Прогноз федерального министра иностранных дел Анналены Бербок от конца февраля 2022 года о том, что санкции "погубят Россию", похоже, не сбывается. Бизнес-парк "Гринвуд" — штаб-квартира победителей санкций", — отмечается в тексте.

Автор публикации отмечает, что расположенный на западе Московской области "Гринвуд" стал новым "центром делового мира Китая и России", где можно встретить многочисленных бизнесменов из Поднебесной. В статье также обращают внимание на то, что рост товарооборота между РФ и Китаем за последний год составил 29%, а компании из КНР будут всё чаще занимать в РФ места западных компаний, покинувших страну.