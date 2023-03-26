В США машина сделала невероятный кульбит из-за отвалившегося колеса другой и попала на видео

Момент попал на видеорегистратор Tesla. На кадрах видно, как машина догоняет другое авто. Вдруг у джипа отваливается колесо и попадает в соседнюю машину. Из-за столкновения автомобиль подбрасывает, он делает кульбит в воздухе, затем — жёсткое падение на дорогу и снова переворот. В результате части машины разбросало по всей дороге. А авто, у которого отлетело колесо, отъехало в сторону. Стоит отметить, что всё это происходило прямо перед Tesla, который на автопилоте успел уклониться от разлетевшихся частей машин.