В США машина сделала невероятный кульбит из-за отвалившегося колеса другой и попала на видео
В США машину подкинуло на несколько метров из-за отвалившегося колеса соседнего авто
В США машина сделала резкий кульбит из-за неожиданной поломки на полном ходу другого автомобиля. Видео опубликовал пользователь "Твиттера".
Колесо от пикапа подкинуло машину на несколько метров. Видео © Twitter / Anoop_Khatra
Момент попал на видеорегистратор Tesla. На кадрах видно, как машина догоняет другое авто. Вдруг у джипа отваливается колесо и попадает в соседнюю машину. Из-за столкновения автомобиль подбрасывает, он делает кульбит в воздухе, затем — жёсткое падение на дорогу и снова переворот. В результате части машины разбросало по всей дороге. А авто, у которого отлетело колесо, отъехало в сторону. Стоит отметить, что всё это происходило прямо перед Tesla, который на автопилоте успел уклониться от разлетевшихся частей машин.
Ранее в Кемерове иномарка влетела во двор частного дома, где автомобиль перевернулся. Водитель машины погиб на месте.
Twitter / Anoop_Khatra