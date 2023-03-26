Невролог назвал четыре причины спать на спине
Невролог Ерохин: Сон на спине может уменьшить боли в шее и улучшить дыхание
У каждого из нас есть своя любимая поза для сна: кто-то предпочитает лежать на боку, некоторые разваливаются на всей кровати. Оказывается, однако, лучше всего спать на спине. О пользе именно такой позы изданию "Медикфорум" рассказал невролог Владимир Ерохин.
Специалист выделил несколько плюсов такого положения во сне. Прежде всего, уменьшается давление на позвоночник, за счёт чего снижается напряжение и боль в спине и шее. Нагрузка снимается и с головы. Во время сна на спине шея расслабляется — и уменьшается напряжение из-за плохой осанки и наклона головы. Поэтому сон на спине может помочь снизить частоту головных болей. Кроме того, такая поза помогает улучшить дыхание и защищает от лишних морщин.
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