"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 08:03

В России зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни

РБК: Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России

Росстат зафиксировал в России рекордный рост ожидаемой продолжительности жизни: по итогам 2022 года показатель вырос на 2,66 года, дойдя до отметки в 72,76 года. Об этом пишет РБК.

"Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в тексте публикации.

Рост показателя произошёл после двухлетнего спада, который был связан с пандемией коронавируса. При этом в истории современной России ожидаемая продолжительность жизни никогда не увеличивалась более чем на 1,3 года. Отметим, что в лучшую сторону изменились и показатели смертности в 2022 году, однако они по-прежнему находятся на более высоком уровне, нежели до пандемии.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах РФ

Комитет Госдумы одобрил законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах РФ

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году увеличилась до 72,6 года.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин
  • Новости
  • Росстат
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров