В России зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни

Росстат зафиксировал в России рекордный рост ожидаемой продолжительности жизни: по итогам 2022 года показатель вырос на 2,66 года, дойдя до отметки в 72,76 года. Об этом пишет РБК.

"Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в тексте публикации.

Рост показателя произошёл после двухлетнего спада, который был связан с пандемией коронавируса. При этом в истории современной России ожидаемая продолжительность жизни никогда не увеличивалась более чем на 1,3 года. Отметим, что в лучшую сторону изменились и показатели смертности в 2022 году, однако они по-прежнему находятся на более высоком уровне, нежели до пандемии.