Названы основные цели визита Бербок в Грузию и Северную Македонию

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию, преследуя две главные цели — ограничение влияния России и подкрепление европейских амбиций. Об этом сообщает Das Erste.

"В ходе своей поездки Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильёй Дарчиашвили, Бербок заявила, что "место Грузии — в ЕС", — говорится в материале.

В случае приостановки процесса вступления в ЕС Грузии и Северной Македонии это будет означать следующее: "Россия и дальше сможет неограниченно расширять своё влияние в этих регионах". Посыл Бербок в обеих странах заключался в том, что там нужно провести определённые реформы и уже в этом случае путь в Евросоюз будет открыт.