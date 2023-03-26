"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 07:40

Названы основные цели визита Бербок в Грузию и Северную Македонию

Das Erste: Цель визитов Бербок в Грузию и Северную Македонию — ограничение влияния России

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию, преследуя две главные цели — ограничение влияния России и подкрепление европейских амбиций. Об этом сообщает Das Erste.

"В ходе своей поездки Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильёй Дарчиашвили, Бербок заявила, что "место Грузии — в ЕС", — говорится в материале.

В случае приостановки процесса вступления в ЕС Грузии и Северной Македонии это будет означать следующее: "Россия и дальше сможет неограниченно расширять своё влияние в этих регионах". Посыл Бербок в обеих странах заключался в том, что там нужно провести определённые реформы и уже в этом случае путь в Евросоюз будет открыт.

В МИД РФ пообещали ответ на "нездоровые шаги" Германии, который "понравится Бербок"

В МИД РФ пообещали ответ на "нездоровые шаги" Германии, который "понравится Бербок"

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна заслуживает получить статус кандидата в члены ЕС. По его словам, власти делают для этого всё.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Светлана Оперук
  • Новости
  • Германия
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров