Названы основные цели визита Бербок в Грузию и Северную Македонию
Das Erste: Цель визитов Бербок в Грузию и Северную Македонию — ограничение влияния России
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию, преследуя две главные цели — ограничение влияния России и подкрепление европейских амбиций. Об этом сообщает Das Erste.
"В ходе своей поездки Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильёй Дарчиашвили, Бербок заявила, что "место Грузии — в ЕС", — говорится в материале.
В случае приостановки процесса вступления в ЕС Грузии и Северной Македонии это будет означать следующее: "Россия и дальше сможет неограниченно расширять своё влияние в этих регионах". Посыл Бербок в обеих странах заключался в том, что там нужно провести определённые реформы и уже в этом случае путь в Евросоюз будет открыт.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна заслуживает получить статус кандидата в члены ЕС. По его словам, власти делают для этого всё.
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