Индия выразила Канаде серьёзную озабоченность из-за антииндийских выступлений

МИД Индии выразил серьёзную озабоченность послу Канады из-за действий сепаратистских и экстремистских элементов против дипломатической миссии и консульств в североамериканской стране. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Правительство Индии потребовало объяснений того, как таким элементам было позволено в присутствии полиции нарушать безопасность наших дипломатического представительства и консульств. Правительству Канады напомнили о его обязательствах по Венской конвенции и попросили арестовать и привлечь к ответственности лиц, которые уже были идентифицированы как причастные к таким действиям", — отмечается в заявлении.

Индийское дипведомство ожидает, что канадская сторона предпримет необходимые шаги для обеспечения безопасности дипломатов, чтобы они могли в обычном режиме выполнять свои функции. Отметим, что поводом для заявления стала отмена мероприятия в честь посланника Индии в Канаде, которая произошла после протестов сторонников сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб от Индии.