В Бурятии шестилетняя девочка сорвалась со скалы
Шестилетняя жительница Закаменского района Бурятии сорвалась со скалы высотой около семи метров. Об этом пишет "Байкал-Daily".
По информации издания, инцидент произошёл вечером 25 марта. В результате случившегося у девочки диагностировали многочисленные травмы головы.
Изначально ребёнка доставили в Закаменскую центральную районную больницу. Там её осмотрел главврач, нейрохирург Константин Эрдынеев. После этого пострадавшую перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
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