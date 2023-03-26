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26 марта, 08:25

В Бурятии шестилетняя девочка сорвалась со скалы

Шестилетняя жительница Закаменского района Бурятии сорвалась со скалы высотой около семи метров. Об этом пишет "Байкал-Daily".

По информации издания, инцидент произошёл вечером 25 марта. В результате случившегося у девочки диагностировали многочисленные травмы головы.

Изначально ребёнка доставили в Закаменскую центральную районную больницу. Там её осмотрел главврач, нейрохирург Константин Эрдынеев. После этого пострадавшую перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Челябинске спасатели сняли с карниза балкона квартиры на четвёртом этаже мальчика, который полез за игрушкой.

Обложка ©

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Илья Суриков
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