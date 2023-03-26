Последнее воскресенье марта в Москве рискует стать самым дождливым

По его словам, североатлантический циклон обрушит на Московский регион от 10 до 19 миллиметров осадков, или до двух вёдер дождевой воды на квадратный метр, а это 25–50% от всей месячной нормы. Тишковец подчеркнул, что в период с 12 до 15 часов будет особенно лить как из ведра. За всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года такая же дождливая погода была только один раз — в 1951-м, когда в осадкомеры попало 11,8 миллиметра, а это пока рекорд для 26 марта.