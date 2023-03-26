Последнее воскресенье марта в Москве рискует стать самым дождливым
Синоптик Тишковец: 26 марта в Москве может стать самым дождливым днём за последние 75 лет
Воскресенье, 26 марта, в Москве может стать самым дождливым за последние 75 лет. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С высокой вероятностью можно прогнозировать, что сегодняшний выходной станет самым влажным как минимум за последние 75 лет и будет побит суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века", — сказал синоптик.
По его словам, североатлантический циклон обрушит на Московский регион от 10 до 19 миллиметров осадков, или до двух вёдер дождевой воды на квадратный метр, а это 25–50% от всей месячной нормы. Тишковец подчеркнул, что в период с 12 до 15 часов будет особенно лить как из ведра. За всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года такая же дождливая погода была только один раз — в 1951-м, когда в осадкомеры попало 11,8 миллиметра, а это пока рекорд для 26 марта.
А накануне в Москве ввели жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана в ночь на 26 марта.
ТАСС / Сергей Савостьянов