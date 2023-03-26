На Украине заявили об угрозах макрофинансовой стабильности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный заявил, что эмиссия гривны создала серьёзные риски
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности. Об этом глава Нацбанка Украины Андрей Пышный рассказал в интервью газете Financial Times.
По его словам, к "опасному" денежному финансированию страна больше не будет прибегать. Он считает, что это быстрое средство, но весьма рискованное.
Ранее Лайф сообщал о том, что Международный валютный фонд подтвердил, что предварительно договорился с Украиной о выдаче ей кредита на сумму 15,6 миллиарда долларов. Срок кредита составляет четыре года, а деньги выделяют на ряд "макроэкономических и финансовых мер".
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