На Украине заявили об угрозах макрофинансовой стабильности из-за эмиссии гривны

На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности. Об этом глава Нацбанка Украины Андрей Пышный рассказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, к "опасному" денежному финансированию страна больше не будет прибегать. Он считает, что это быстрое средство, но весьма рискованное.