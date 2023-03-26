Врач рассказала, кому полезны жемчужные ванны

Жемчужные ванны — это разновидность гидротерапии, то есть лечения водой, при котором воздействие на тело осуществляется через подачу пузырьков воздуха в форме небольших жемчужин с определёнными частотой и интервалом. Такая процедура полезна, в частности, при заболеваниях сосудов и хронических стрессах. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт, врач-косметолог Кристина Радина.

"Их можно применять для лечения нарушения обменных процессов в организме, при тревожных расстройствах, мышечных и суставных болях, климактерическом синдроме, начальных проявлениях атеросклероза коронарных сосудов, хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов", — добавила она.

В результате человек сможет расслабиться и улучшить качество сна. Среди эффектов также выделяются лифтинг кожи, устранение отёков и укрепление иммунитета.

"Для усиления эффекта можно применять хвойный экстракт, морскую соль, аромамасла и различные травяные отвары. Хоть жемчужные ванны являются дополнительной терапией, они также требуют того, чтобы человек проконсультировался предварительно со специалистом. Их нельзя использовать при серьёзных сердечно-сосудистых заболеваниях, грибковых и гнойничковых поражениях кожи, при обострении хронических заболеваний и онкологических процессах", — заключила Радина.