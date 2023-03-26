Путин назвал завистниками тех, кто предрекает РФ зависимость от КНР
Российский лидер Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин назвал завистниками предрекающих России зависимость от Китая. Видео © Telegram / Павел Зарубин
По словам главы государства, страны Евросоюза экономически зависят от Пекина гораздо больше, чем Россия. Так президент прокомментировал слова о том, что многие скептики по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву заговорили о том, что РФ якобы начала впадать в "железную зависимость" от Китая.
"Это не скептики, а завистники. <...> Товарооборот растёт у Китая с Европой объединённой очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — отметил Путин.
А ранее Путин заявил, что Москва очень дорожит отношениями с Пекином. Российский лидер также напомнил, что всегда было много желающих настроить КНР против СССР и РФ и наоборот.
Telegram / "Кремль.Новости"