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26 марта, 09:57

Путин назвал завистниками тех, кто предрекает РФ зависимость от КНР

Российский лидер Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин назвал завистниками предрекающих России зависимость от Китая. Видео © Telegram / Павел Зарубин

По словам главы государства, страны Евросоюза экономически зависят от Пекина гораздо больше, чем Россия. Так президент прокомментировал слова о том, что многие скептики по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву заговорили о том, что РФ якобы начала впадать в "железную зависимость" от Китая.

"Это не скептики, а завистники. <...> Товарооборот растёт у Китая с Европой объединённой очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — отметил Путин.

Путин: Союз России и Китая не угрожает странам Запада

Путин: Союз России и Китая не угрожает странам Запада

А ранее Путин заявил, что Москва очень дорожит отношениями с Пекином. Российский лидер также напомнил, что всегда было много желающих настроить КНР против СССР и РФ и наоборот.

Обложка ©

Telegram / "Кремль.Новости"

Наталья Исакова
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