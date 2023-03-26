Путин назвал завистниками тех, кто предрекает РФ зависимость от КНР

Российский лидер Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин назвал завистниками предрекающих России зависимость от Китая. Видео © Telegram / Павел Зарубин

По словам главы государства, страны Евросоюза экономически зависят от Пекина гораздо больше, чем Россия. Так президент прокомментировал слова о том, что многие скептики по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву заговорили о том, что РФ якобы начала впадать в "железную зависимость" от Китая.

"Это не скептики, а завистники. <...> Товарооборот растёт у Китая с Европой объединённой очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают", — отметил Путин.