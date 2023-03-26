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26 марта, 09:55

В Омске сотрудники МЧС полностью потушили пожар на складе с пластиком

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией в Омске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В Омске огнеборцы полностью ликвидировали пожар", — сказано в сообщении МЧС России в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал о том, что на улице Доковской в Омске пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров охватил склад, на котором хранится пластиковая продукция. Предварительно известно, что в результате случившегося никто не пострадал.

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МЧС России

Илья Суриков
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