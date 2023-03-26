Сотни тысяч израильтян приняли участие в митингах против судебной реформы

В Израиле сотни тысяч граждан во многих городах приняли участие в митингах против проведения кабмином Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Об этом сообщает Times of Israel.

Так, около 200 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, ещё десятки тысяч протестующих были в других крупных городах, в частности, в Иерусалиме и Хайфе. По словам организаторов, в общей сложности в акциях участвовало свыше 630 тысяч израильтян. В ходе митингов десятки из них были задержаны за хулиганство.

Между тем организаторы акций протеста обещают устроить "неделю парализации". Они намерены провести пикеты у домов депутатов и перед зданием парламента. В оппозиции убеждены, что новая реформа ослабит судебную власть и её возможность контролировать действия кабмина.